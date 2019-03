Auto si ribalta, conducente ferito e portato in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 2 marzo, nei pressi di Cerea. Stando alle prime informazioni disponibili, un'autovettura si sarebbe ribaltata mentre stava percorrendo via Giardino, intorno alle ore 23.

Il ribaltamento autonomo del mezzo, ha finito con il bloccare all'interno dell'abitacolo il conducente. Quest'ultimo è stato quindi estratto con l'ausilio dei vigili del fuoco. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un'automedica e un'ambulanza, per essere in seguito accompagnato presso l'ospedale di Legnago dove è stato accolto in codice giallo.