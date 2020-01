Esce di strada e si ribalta un'auto in lungadige Attiraglio: due feriti gravi portati in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 gennaio intorno alle ore 15, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti per un incidente stradale verificatosi a Verona. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura con due persone a bordo sarebbe autonomamente fuoriuscita di strada mentre transitava su lungadige Attiraglio in città.

I soccorritori al lavoro dopo l'incidente stradale - foto Vigili del Fuoco

Il veicolo in questione, una Fiat Panda, dopo aver urtato un paracarro in marmo posto al margine della via, avrebbe quindi finito con il capottarsi. A bordo dell'auto, secondo ciò che riferisce il 118, si sarebbero trovate due persone, un uomo e una donna, entrambi settantenni e tutti e due portati d'urgenza presso il pronto soccorso di Borgo Trento in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori del 118 giunti con un'automedica e due ambulanze, sono intevenuti anche gli agenti della polizia locale di Verona per svolgere i rilievi e i pompieri. Questi ultimi, giunti dalla sede centrale della città scaligera, riferiscono di aver lavorato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per estrarre i due occupanti dell'auto e affidarli quindi alle cure dei sanitari. Per tutto il tempo del soccorso e della messa in sicurezza del luogo, la via è rimasta chiusa al traffico.