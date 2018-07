Un'auto si ribalta dopo lo scontro con un furgone: sul posto anche i pompieri

Un violento incidente si è consumato nella mattinata di mercoledì nel quartiere di San Massimo, ma fortunatamente non ci sabbero state gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Probabilmente a causa di una mancata precedenza, e con i rilievi nelle mani della Polizia municipale, un'auto ed un furgone si sono scontrati tra via Urbano III e via San Lucillo. Nell'urto la macchina si è ribaltata e poco dopo le 9 quindi un mezzo dei vigili del fuoco si è diretto sul posto per mettere in sicurezza i veicoli e permettere ad una persona rimasta bloccata, di uscire dall'abitacolo.