Ancora un incidente: un'auto si ribalta e il conducente finisce in ospedale

Terzo incidente d'auto nella Bassa Veronese nella mattinata di mercoledì, dopo quelli avvenuti a Legnago e Minerbe.

L'episodio questa volta si sarebbe verificato intorno alle 13 nel comune di Roverchiara, in via Bussè, dove una macchina si sarebbe ribaltata, dopo essere sfuggita al controllo del conducente. In soccorso dell'automobilista sono arrivati gli uomini del 118, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno condotto all'ospedale di Legnago, mentre le forze dell'ordine si occuperanno delle ricostruzione della dinamica dell'episodio.