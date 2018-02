Un'auto si ribalta: guidatore liberato e portato all'ospedale di borgo Trento

Fortunatamente non sono state gravi le conseguenze per la persona rimasta coinvolta in un incidente stradale a Quinto di Valpantena.

Erano circa le 15.30 di venerdì quando una vettura si è ribaltata autonomamente in via Ronchi, per cause al vaglio della Polizia municipale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un mezzo, per aiutare l'automobilista ad uscire dall'abitacolo ed affidarlo poi alle cure del 118, giunto con un'automedica e un'ambulanza, che lo ha condotto in codice giallo all'ospedale di borgo Trento.