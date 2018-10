Un'auto si ribalta sul lungadige e una persona viene portata in ospedale

Dopo quello avvenuto nella notte, un altro incidente ha avuto luogo in prossimità dell'Adige a Verona, nella mattinata di giovedì.

Stando alle prime informazioni, un'auto si è ribaltata autonomamente intorno alle 9.30, in Lungadige Attiraglio. La persona a bordo è stata soccorsa dal personale del 118, che l'ha trasportata all'ospedale di borgo Trento, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per bloccare la perdita di benzina dal veicolo e bonificare l'area.