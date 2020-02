Auto si ribalta: guidatore estratto dai pompieri e portato in ospedale

Un persona è stata portata in ospedale, dopo un incidente avvenuto nella serata di domenica a Montecchia di Crosara.

Intorno alle 21.30, un veicolo si è ribaltato in via Moschina, nei pressi dell'azienda Cesarin spa, verosimilmente senza coinvolgere altri mezzi. In soccorso dell'autista sono arrivati gli uomini del 118 con automedica ed ambulanza, ma per liberarlo dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Caldiero: il ferito è stato poi condotto a borgo Trento, ma non si troverebbe in pericolo di vita.