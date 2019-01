Un'auto si ribalta in un bosco a Caprino: guidatore liberato dai pompieri

Poco dopo l'ora di pranzo di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti per un'auto rovesciata in un bosco a Caprino Veronese.

Mentre percorreva una strada in un castagneto, non distante da via Piozze, per cause in via di accertamento la vettura si è ribaltata sulla strada stessa bloccando all'interno il guidatore. L'uomo, un 81enne del luogo rimasto cosciente, è stato estratto e trasportato dall'eliabulanza presso l'ospedale di borgo Trento a Verona, mentre la squadra dei pompieri, intervenuta dal distaccamento di Bardolino, ha fatto rientro dopo due ore circa.