Un'auto si ribalta in A4, vigili del fuoco e 118 sul posto: segnalate code

Incidente sull'autostrada A4 nel pomeriggio di venerdì, in direzione Venezia, all'altezza di San Martino Buon Albergo.

Intorno alle ore 17 un'auto si è ribaltata con una dinamica ancora da chiarire e che vedrebbe coinvolte altre due vetture.

I vigili del fuoco si sono diretti nella zona con un mezzo da Caldiero. Sul posto sono giunti anche gli uomini del personale del 118 per soccorrere le tre persone rimaste ferite: la più grave, che si trovava alla guida del mezzo ribaltato, è stata condotta all'ospedale di borgo Trento in codice giallo; altre due invece sono state portate in codice verde a San Bonifacio.

Nel frattempo il sito della autostrada Brescia-Padova ha segnalato code fino a 10 chilometri alle 18.25.