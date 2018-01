Un'auto va a sbattere contro un palo: morto sul posto il conducente

Dopo quello avvenuto domenica, un altro incidente mortale si è verificato nella provincia di Verona nel pomeriggio di lunedì.

Poco dopo le 16, il personale del 118 è intervenuto con un'ambulanza a Santa Maria di Negrar, dove un'auto è andata a sbattere contro un palo in via Casette: si trattava di un anziano nato nel 1933, uscito di strada a causa di un malore. Il personale medico giunto sul luogo però non ha potuto fare nulla per il conducente, che è deceduto sul posto probabilmente prima ancora che si verificasse l'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il veicolo.