Esce di strada, invade la pista ciclabile e finisce nel fiume a Ceraino

Questa mattina, 11 marzo, intorno alle 9.45, un uomo alla guida di una Nissan Micra è finito fuori strada a Dolcè. Lo sbandamento, le cui cause sono ancora d accertare, è avvenuto in via Della Chiusa, nella località di Ceraino. L'autista ha perso il controllo del mezzo, ha invaso l'adiacente pista ciclabile ed è finito nell'Adige.

In soccorso dell'automobilista sono giunti i vigili del fuoco della stazione di Bardolino. L'uomo era rimasto bloccato all'interno della vetture e i pompieri lo hanno liberato e successivamente affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrerebbero gravi.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con tre mezzi tra cui l'autogru del comando di Verona e il carro Speleo Alpino Fluviale, hanno poi provveduto al recupero della Nissan, sollevandola dal fiume e riportandola sulla sede stradale.