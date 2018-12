Un'auto ed una moto si scontrano a Verona: un ferito in codice rosso

Brutto incidente stradale in città nella mattinata di giovedì.

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia municipale, un'auto ed una moto si sono scontrate tra via Pancaldo e via Colombo, intorno alle 7.30. Sul luogo del sinistro sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha trasportato una persona all'ospedale di borgo Treno in codice rosso, a causa delle ferite riportate.