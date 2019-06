Scontro auto-moto a Pescantina: un ferito portato in ospedale a Borgo Trento

Un incidente stradale è avvenuto a Pescantina nella serata di venerdì 21 giugno. Stando alle prime informazioni disponibili, un'automobile e una moto si sono scontrate mentre percorrevano via Roma verso le ore 22.15.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata partita da Sona, per soccorrere il conducente della moto rimasto ferito dopo l'impatto. Quest'ultimo è stato quindi trasferito presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona per ricevere le cure del caso. Attualmente non versa in pericolo di vita.