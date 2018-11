Auto e moto si scontrano: una persona portata d'urgenza in ospedale

Ancora un incidente a Verona con un mezzo a due ruote protagonista, dopo quello avvenuto mercoledì.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 17 un'auto ed una motocicletta sono entrate in collisione in via dell'Esperanto, nel quartiere di borgo Roma, con una dinamica al vaglio della Polizia municipale. Sul posto sono intervenute l'automedica e l'ambulanza infermierizzata del 118, che hanno trasportato il motociclista rimasto ferito all'ospedale di borgo Trento in codice rosso, dopo averlo stabilizzato.