Tragico scontro tra auto e moto: morto un trentenne, una giovane in gravissime condizioni

Un altro tragico incidente motociclistico è costato la vita ad un altro giovane, dopo quelli che nei giorni scorsi hanno portato alla morte di Sebastiano Zandonà e Martina Medas.

Intorno alle ore 14.15 di sabato un'auto ed una moto si sono scontrate sulla Gardesana, nel comune di Bardolino, di fronte al Camping Continental. Gli uomini del 118 si sono quindi precipitati sulla Sr 249 per soccorrere le due persone che si trovanano in sella alla motocicletta: per l'uomo classe 1985 che si trovava alla guida del mezzo non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul luogo dell'incidente; la passeggera classe 1986 invece è stata elitrasportata d'urgenza e in gravissime condizioni all'ospedale di borgo Trento. Il conducente ed il passeggero dell’auto, rispettivamente classe 1986 e classe 1997, sono risultati essere lievemente feriti e sono stati quindi trasportato all'ospedale di Peschiera.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bardolino, per eseguire i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione della dinamica eseguita dai militari, sembrerebbe che la macchina, proveniente da Garda, si stesse spostando in direzione di Bardolino, quando avrebbe svoltato a sinistra per imboccare la Strada dei Richiami nel momento in cui sopraggiungeva la motocicletta nel senso di marcia opposto, che non avrebbe potuto evitare il veicolo.