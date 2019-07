Auto e moto si scontrano all'incrocio e una persona finisce in ospedale

Un'altra persona è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa volta in città.

Non erano ancora scoccate le 22.30 di sabato sera, quando un'auto ed una moto sono entrate in collisione all'incrocio tra via Tomaso Da Vico e via Cristoforo Colombo, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Ad avere la peggio è stato l'uomo in sella al due ruote, che è stato soccorso dall'automedica e dall'ambulanza del 118, prima di essere trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso.