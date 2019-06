Incidente tra auto e moto alla Bassona: un uomo viene portato in ospedale

Una persona è rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì a Verona.

Secondo le prime informazioni, poco dopo le 13 un'auto ed una moto si sono scontrate in via della Meccanica, nella zona della Bassona, con una dinamica al vaglio della Polizia municipale.

Ad avere la peggio è stato uno uomo sulla cinquantina, che è stato soccorso dal personale del 118 giunto con automedica e ambulanza e successivamente trasportato all'ospedale Civile Maggiore in Codice giallo.