Auto e moto si scontrano in autostrada: due persone ferite e ricoverate

Dopo quello avvenuto a San Bonifacio, un altro incidente è stato registrato nella mattinata di domenica in autostrada.

Questa volta lo scontro è avvenuto in A22 e avrebbe coinvolto una moto e un'auto, poco dopo le ore 12. Stando alle informazioni giunte, i due veicoli sono entrati in collisione tra i caselli di Affi e Verona Nord, in direzione di Modena, con una dinamica al vaglio della Polizia stradale.

Due le persone rimaste ferite nell'episodio, che sono state prontamente soccorse dagli uomini del 118, arrivati con elicottero e ambulanza: la più grave è stata condotta in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, l'altra è stata invece trasportata in codice giallo al Magalini di Villafranca.