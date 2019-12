Auto va a sbattere contro il sottopasso ferroviario: muore un uomo

Ancora un drammatico incidente sulle strade veronesi, anche in questo caso probabilmente da mettere in relazione all'asfalto ghiacciato. L'episodio questa volta sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre, quando era circa mezzanottte e cinquanta nei pressi di Parona. Stando alle prime informazioni disponibili, un'automobile Mercedes che viaggiava lungo viale del Brennero, sarebbe uscita di strada finendo con lo sbattere contro il muro all'altezza del sottopasso ferroviario.

L'urto sarebbe stato particolarmente violento. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, oltre ai vigili del fuoco che hanno operato per liberare il conducente dalle lamiere del veicolo. Purtroppo, tuttavia, per quest'ultimo non vi è stato nulla da fare e i soccorritori riferiscono che è deceduto sul posto. Si tratterebbe di un uomo sulla cinquantina, residente in città. Presenti anche gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi del caso ed appurare l'esatta dinamica dell'incidente.