Un'auto ed un mezzo pesante entrano in collisione sulla Transpolesana

Uno scontro tra un'auto ed un mezzo pesante si è verificato nella tarda mattinata di venerdì lungo la Transpolesana.

Non erano ancora le 12.30 quando i due veicoli sono entrati in collisione in direzione di Verona, nel comune di San Giovanni Lupatoto. Oltre al personale del 118, che ha fornito le cure necessarie ai feriti, sul posto sono interventi anche i vigili del fuoco, ma stando alle prime informazioni, non c'è stato bisogno di liberare le persone coinvolte dai rispettivi abitacoli. La dinamica dell'incidente ora è al vaglio della Polizia stradale.