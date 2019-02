Auto e mezzo pesante si scontrano: due persone ferite in ospedale

Un violento scontro ha avuto luogo a Verona, sulla tangenziale est, nel primo pomeriggio di venerdì.

Stando alle prime informazioni raccolte, un'auto ed un mezzo pesante sono entrati in contatto con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con due mezzi, per liberare una donna rimasta incastrata nell'abitacolo, dove viaggiava con un'altra persona: alla fine entrambe sono state soccorse dall'automedica e dalle due ambulanze inviate dal 118, che le ha trasportate in codice giallo all'ospedale di borgo Trento.