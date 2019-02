Investito da un'auto e scambiato per un cane: lupo morto sulla strada in Lessinia

Lo scorso giovedì, durante la mattinata, un automobilista ha accidentalmente investito un animale mentre stava percorrendo la strada che collega Caprino e Spiazzi, all'incirca nei pressi di Pazzon. Stando a quanto riferito dal quotidiano L'Arena, l'automobilista avrebbe inizialmente creduto trattarsi di un cane e avrebbe così deciso di allertare le forze di polizia per denunciare l'accaduto.

Soltanto in seguito, tuttavia, si è però scoperto che in realtà l'animale colpito e ucciso dalla vettura in transito, era non un cane, bensì un giovane lupo. Stando al parere di alcuni esperti, l'ipotesi al momento pià accreditata è che il cucciolo di lupo possa essere uno di quelli nati dalla storica "coppia" della Lessinia Giulietta e Slavc. Al fine di chiarire tale supposizione, sarà però necessario procedere all'autopsia sul corpo dell'animale, per poter così giungere alla sua precisa identificazione attraverso anche il dna.