Auto investe un 16enne sulle strisce pedonali: patente ritirata al conducente

Se l'è cavata con 10 giorni di prognosi il 16enne investito in via Galvani, a Verona, poco dopo le 13 di martedì.

Stando alla ricostruzione effettuata dalla Polizia municipale, il giovane è stato travolto da una Volkswagen Golf diretta verso corso Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali, all'altezza del civico 17. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di borgo Trento, per gli accertamenti e le cure del caso.

Per quanto riguarda il 38enne alla guida dell'auto gli è stata ritirata la patente, avendo violato le norme del codice della strada provocando così un incidente con feriti.