Auto con tre persone a bordo finisce contro un albero: tutti morti sul colpo

In una giornata che ha visto già il ritrovamento alle 4 di notte di un cadavere in A4, si è verificato intorno alle 13.20 circa di oggi, sabato 7 dicembre, un nuovo terribile episodio. Stando alle prime informazioni disponibili, un incidente automobilistico sarebbe avvenuto a Bonavigo nei pressi di località Pilastro.

In base a quanto riportato dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto, il veicolo sarebbe finito a sbattere contro un albero, per ragioni ancora in fase di accertamento, e poi contro il muro di un'abitazione.

A bordo dell'autovettura pare stessero viaggiando tre persone e gli occupanti sarebbero poi stati tutti e tre trovati morti sul posto. La strada, a seguito dell'incidente, è stata nell'immediato chiusa temporaneamente al traffico.