Un'auto esce di strada e si ribalta a Soave: una persona incastrata, sul posto anche i pompieri

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 agosto, nei pressi di Soave. Secondo le prime informazioni disponibili, erano circa le ore 17 quando una vettura, per cause in corso d'accertamento, è fuoriuscita autonomamente di strada, finendo poi con il ribaltarsi.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i pompieri con una squadra composta da cinque unità, poiché in seguito all'incidente una persona era rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. Il sinistro si è verificato in via dei Monti, lungo la strada che porta a Castelcerino.