Auto esce di strada e si ribalta nel campo, dopo aver sfondato il guard rail

Un uomo di 26 anni, residente a Desenzano, è stato trasportato in ospedale nella serata di martedì, dopo un brutto incidente stradale che lo ha visto protagonista nel comune di Peschiera del Garda.

Erano circa le ore 20 e il giovane si trovava alla guida della sua BMW Serie 1 sulla SR11, quando ne ha perso il controllo all'altezza di San Benedetto di Lugana. Il veicolo a quel punto avrebbe sfondato il guard rail e si sarebbe ribaltato nel campo adiancente alla carreggiata, dove ha concluso la propria corsa. Allertati da altri automobilisti, in suo soccorso sono arrivati i vigli del fuoco e il personale del 118 con due ambulanze, che dopo avergli prestato le prime cure, lo ha condotto al Polo Confortini di Verona in codice rosso.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Peschiera: verosimilmente l'asfalto bagnato potrebbe avere diverse responsabilità sull'incidente, mentre resta da verificare l'ipotesi che il veicolo stesse viaggiando ad una velocità eccessiva.