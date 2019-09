Auto va a sbattere sul guard rail della 434: due feriti, uno in gravi condizioni

Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla Transpolesana, nel comune di Opperano.

Stando a quanto appreso, erano circa le 2.30 quando un'auto che procedeva in direzione sud sarebbe autonomamente uscita strada all'altezza dell'uscita di Ca' degli Oppi, andando a sbattere sul guard rail. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con un mezzo, per liberare le persone rimaste incastrare all'interno della vettura e prese poi in consegna dal personale del 118, giunto con un'automedica e due ambulanze. Entrambe sono state trasferite all'ospedale di borgo Trento, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto: la meno grave è stata portata via in codice giallo, l'altra in codice rosso.

Gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri, che si sono messi all'opera per ricostruire il sinistro, nel quale non sarebbe stato coinvolto nessun altro mezzo.