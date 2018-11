Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero: un ferito in ospedale

Dopo quello costato la vita a un giovane 24enne in moto, un nuovo incidente stradale è avvenuto la notte tra venerdì 9 e sabato 10 novembre lungo la strada statale 11, sempre all'altezza del Comune di Sona. Secondo le prime informazioni disponibili, una vettura, per cause in corso d'accertamento, sarebbe uscita di strada autonomamente finendo poi con lo sbattere contro un albero.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 5 di sabato, coinvolta una persona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, sono quindi intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Una volta soccorso, il ferito è stato in seguito trasportato presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona per ricevere le cure del caso.