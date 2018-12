Auto escono di strada a Bussolengo e Domegliara, due i feriti soccorsi

Due incidenti simili hanno richiesto l'intervento delle ambulanze veronesi del 118, questa notte, 9 dicembre.

Il primo intorno intorno alle 2.25 in via Casetta a Domegliara, frazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Un'auto è uscita di strada autonomamente e un ferito è stato trasportato dai soccorritori all'ospedale di Negrar in codice giallo.

Il secondo alle 2.50 circa, a Bussolengo, all'incrocio tra la Strada Regionale 11 e via Molinara. Anche in questo caso si è trattato di un'auto uscita di strada in maniera autonoma. Una persona è rimasta ferita e in codice giallo è stata portata all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.