Auto nel fosso e soccorritori al lavoro: incidenti in serie nel Veronese

Numerosi gli interventi avvenuti sulle strade veronesi nelle ultime ore, alcuni dei quali drammatici con tre persone che hanno perso la vita tra la città, Ronco all'Adige e Marano di Valpolicella. In particolare, nella mattinata di lunedì sono state registrati diversi incidenti, oltre a quello avvenuto a Cologna Veneta, con conseguenze fortunatamente non gravi.

A Gazzo Veronese, intorno alle 7 del mattino, un veicolo è uscito di strada in via Ponticelli ed un mezzo dei vigili del fuoco si è recato sul posto per mettere in sicurezza il mezzo e aiutare il guidatore. In via Gioacchino Rossini, a Legnago, invece un furgone è finito in un fossato poco prima delle 9: anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei pompieri per dare una mano all'uomo ad uscire dall'abitacolo

A Nogara i vigili del fuoco hanno prestato soccorso agli occupanti di un'auto finita in un fosso, mentre a Colognola ai Colli è stato il personale del 118 ad andare in aiuto di una persona finita a sua volta in un fossato con il proprio veicolo.