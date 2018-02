Auto nel fosso dopo il contatto: morte zia e nipote, gravissima la sorella

Un altro dramma si è consumato sulle strade veronesi nella serata di domenica, dove hanno perso la vita zia e nipote, Luisa Piubello di 71 anni ed Emma Piubello di 14 anni, mentre la sorella di quest'ultima è stata trasportata gravi condizioni all'ospedale di borgo Trento, in seguito ad un incidente avvenuto tra Belfiore e San Bonifacio.

Erano circa le 18.45 e la 71enne di Veronella era alla guida di un Mitsubishi Pajero con a bordo le due ragazze di San Bonifacio, ma mentre viaggiava su via Linale è entrata in contatto con un'altra vettura: sulle cause che hanno porato alla tragedia stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, ma secondo le prime informazioni una Ford Focus con a bordo due 20enni avrebbe svoltato per entrare in una proprietà privata e da lì sarebbe avvenuto il contatto.

Un incidente non particolarmente violento, che però è bastato per far perdere il controllo del mezzo alla 71enne, il quale si è ribaltato in fossato con circa 20 centimetri d'acqua, andando anche a sbattere contro un piccolo ponte che sostiene l'entrata di un campo.

L'impatto è stato violentissimo. L'auto è andata distrutta e per due delle occupanti non c'è stato scampo, mentre la terza era ancora in vita quando il personale del 118 e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto. I pompieri allora si sono messi al lavoro per estarre le donne dalle lamiere e la sopravvissuta è stata affidata agli infermieri, che dopo averla rianimata l'hanno trasportata al Polo Confortini in condizioni critiche. Illese invece le due persone che si trovavano a bordo dell'altra auto.

