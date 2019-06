Auto finisce nel fossato dopo l'incidente con un furgone: guidatore liberato

Si è concluso fortunatamente senza feriti gravi, l'incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì nel comune di Roverchiara.

L'esatta dinamica del fatto verrà appurata dalla Polizia Stradale di Bardolino, ma secondo i primi rilievi sembrerebbe che la Fiat Panda condotta da un uomo sia stata tamponatata da un Renault Traffic condotto da un guidatore della zona, mentre percorreva il tratto di strada provinciale denominato via Bussè, che collega Legnago a Roverchiara.

Nell'urto con il furgone, l'auto ha finito con il ribaltarsi in un fossato adiacente alla carreggiata, privo di acqua, con il conducente impossibilitato ad uscire. Ad aiutarlo sono dunque arrivati i vigili del fuoco, che lo hanno liberato dall'abitacolo per poi affidarlo alle cure del 118: l'uomo è stato condotto per alcuni accertamenti all'ospedale Mater Salutis, ma non avrebbe riportato conseguenze importanti.