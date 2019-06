Auto esce di strada e finisce in una scarpata: fermata da un gruppo di alberi

Non avrebbe avuto gravi conseguenze l'incidente avvenuto tra Bosco Chiesanuova e località San Giorgio nel primo pomeriggio di giovedì.

Stando a quanto riferito, una Suzuki Ignis è uscita autonomamente di strada all'altezza di un tornante, mentre percorreva la SP6, con una dinamica al vaglio della Polstrada. Il veicolo sarebbe dunque finito giù per una piccola scarpata, venendo fermato da un gruppo di alberi presente 5 metri più in basso rispetto alla sede stradale.

Una volta scattato l'allarme, intorno alle 14.30, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Verona e il 118: i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo, prima di aiutare il personale sanitario a liberare la donna di 69 anni che si trovava alla guida. La guidatrice è stata immobilizzata, posta in barella toboga e trasportata a mano fino alla strada soprastante avvalendosi di due funi guida. La signora, apparentemente illesa, è stata affidata alle cure del personale Suem presente con ambulanza.