Un'auto esce di strada, sbatte contro il muro e si ribalta: 2 persone ferite

Un brutto incidente stradale è avvenuto intorno alle 19 di domenica nel comune di Fumane.

Un'automobile stava percorrendo la Strada Provinciale 33 a Mazzurega, quando è uscita autonomamente di strada andando a sbattere contro un muro e poi ribaltandosi, per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

In soccorso delle due persone coinvolte sono arrivate l'ambulanza e l'elicottero del 118, che dopo aver prestato loro le prime cure hanno trasportato i feriti all'ospedale di Negrar in codice giallo.