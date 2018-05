Un'auto esce di strada e si ribalta: due persone portate in ospedale

Ancora un incidente sulle strade veronesi nella mattinata di lunedì.

Intorno alle 10, un'auto sarebbe uscita autonomamente di strada, ribaltandosi, lungo la SP8, nel comune di Ferrara di Monte Baldo. In soccorso dei due feriti è stato inviato l'elicottero del 118, che li ha trasportati in codice giallo all'ospedale di Negrar. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Stradale.