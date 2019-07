Auto esce di strada, va a sbattere e finisce nel fosso: morto sessantenne

Dopo quello avvenuto sulla A22, un altro incidente mortale si è verificato venerdì sulle strade veronesi, questa volta nel territorio comunale di Cologna Veneta.

Non erano ancora scoccate le 23 quando, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, un sessantenne originario del rodigino avrebbe perso il controllo dela propria auto in via Sabbion, andando a sbattere contro un palo e concludendo la propria corsa in un fosso che costeggia la carreggiata.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con un mezzo e il personale del 118 con automedica e ambulanza, ma ogni tentativo di salvargli la vita sarebbe stato vano e il guidatore è deceduto sul posto.