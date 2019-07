Auto fuori strada nella Bassa: una persona soccorsa e portata in ospedale

L'ondata di gravi incidenti stradali iniziata nella tarda serata di venerdì nel Veronese, non sembra essersi ancora arrestata. Così, dopo gli episodi di Zevio, Verona e San Giovanni Lupatoto, un altro è stato registrato nella mattinata di domenica nel comune di Ronco all'Adige.

Stando alle prime informazioni giunte, poco prima delle 11 di sabato un'automobile sarebbe uscita autonomamente di strada all'altezza del civico 56 di via Fontanelle, tra le località di Canton e della stessa Fontanelle.

Nell'episodio sarebbe rimasta coinvolta una persona, in aiuto della quale è arrivato il 118 con ambulanza ed elicottero che, dopo averle prestato le prime cure, l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale di borgo Trento.