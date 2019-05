Escono di strada e danneggiano 4 veicoli in sosta, poi abbandonano l'auto

Incidente stradale nella notte, poco prima delle 3, in via Tombetta. Un'auto, una Opel Insignia che proveniva ad alta velocità dal sottopasso di viale Piave, è uscita fuori strada finendo contro quattro vetture regolarmente parcheggiate.

Come riferisce la Polizia municipale di Verona, a bordo ci sarebbero stati tre giovani, che sono fuggiti a piedi abbandonando il veicolo. Sono così scattate immediatamente le ricerche da parte del Comando di via del Pontiere.

Secondo le forze dell'ordine, alla base dell’incidente ci sarebbe la forte velocità, come dimostrano i gravi danni presenti su tutti i veicoli coinvolti. Fortunatamente nella via, in quel momento, non vi erano altre auto in transito e l’Opel ha terminato la sua corsa sbattendo violentemente contro i veicoli in sosta.

Per l’individuazione del conducente e dei due passeggeri sono in corso accertamenti negli ospedali della provincia e sui sistemi di videosorveglianza cittadina, che hanno ripreso la folle corsa prima dell'incidente.

Il sottopasso è rimasto chiuso fino alle 5 di questa mattina.