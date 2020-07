Auto esce di strada all'alba, soccorso un 20enne: pompieri sul posto

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il giovane coinvolto in un incidente stradale all'alba di martedì.

Erano circa le 6.30, quando il 20enne è uscito autonomamente di strada mentre percorreva la SR11, all'altezza del Bosco di Sona, al volante di una Renault Clio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto solo mettere in sicurezza il mezzo: il guidatore infatti sarebbe riuscito da solo ad abbandonare l'abitacolo ed è stato preso poi in cura dal personale del 118, che lo ha condotto in ospedale per accertamenti.

Le operazioni sono durate un'ora circa e si sono concluse alle 7.40.

