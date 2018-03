In auto in contromano, causa lo scontro e se ne va: "Ho un appuntamento"

Dopo essere stata rintracciata, ha detto di non essersi fermata sul luogo dell'incidente perché aveva un appuntamento, ma naturalmente questo non basterà ad evitargli le conseguenze del suo gesto.

Erano le 13.10 di sabato scorso, quando nel centro abitato di Santo Stefano di Zimella, Z. K. A. stava percorrendo via Mazzini, una strada a senso unico, con la propria Audi A3 in contromano. Arrivata all'incrocio con via Martiri della Libertà la donna ha svoltato a destra, entrando però in collisione con la Fiat Panda guidata da C.R., che proveniva regolarmente da sinistra.

A quel punto Z. K. A., invece di fermarsi per accertarsi dello stato di salute della controparte e fornire le proprie generalità, si è allontanata incurante di quanto avvenuto, così C.R., che è ha potuto fornire solo parte della targa agli agenti della Polstrada, si è riservato il diritto di farle pervenire il referto medico.

Gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Stradale, hanno permesso di identificare la guidatrice dell'Audi A3 intorno alle 15, la quale ha cercato di giustificarsi dicendo di non essersi fermata perché doveva recarsi ad un appuntamento.

Nei suoi confronti sono state emesse quindi diverse sanzioni al Codice della Strada per guida in contromano e per non aver fornito le proprie generalità alla persona danneggiata dall’incidente.