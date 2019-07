Neopatentato perde il controllo dell'auto e abbatte un palo della luce

Sono tre gli incidenti avvenuti a Verona questa notte, 6 luglio, e che hanno richiesto l'intervento degli agenti della polizia locale. Il più grave è quello capitato in corso Cavour e che ha visto coinvolti un giovane in bicicletta e un ragazzo in scooter, entrambi veronesi.

Il secondo incidente si è verificato intorno alle 4. Le pattuglie sono intervenute in via Volta dove un 20enne alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada ed abbattendo un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto è intervenuta anche Megareti per la messa in sicurezza del palo.

L’automobilista è stato sottoposto ad alcoltest che è risultato positivo. Il giovane è un neopatentato e quindi il suo tasso alcolemico doveva essere pari a zero, limite che il 20enne questa notte ha superato e per questo la sua patente è stata immediatamente superata.

Infine, un terzo incidente stradale si è verificato in via Carducci, alle 4.45. Coinvolto un uomo di 33 anni che, dopo aver perso il controllo del proprio scooter Piaggio, è finito a terra. Gli agenti hanno richiesto all'ospedale dove è stato trasportato, l'accertamento delle sue condizioni psicofisiche.