Auto va a sbattere contro il guard rail: una persona rimane incastrata nell'abitacolo

Un incidente stradale si è verificato nel corso della mattinata odierna, giovedì 9 maggio, nei pressi di Salionze, frazione di Valeggio sul Mincio. Secondo le prime informazioni disponibili, un'autovettura è finita a sbattare contro un ostacolo, per cause in corso d'accertamento, quando erano circa le ore 8.15 in via Monte Salionze.

Il conducente del mezzo, un giovane ragazzo del posto, dopo l'urto è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e l'elicottero per procedere al soccorso della persona coinvolta. Da Bardolino è inoltre intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per supportare le operazioni di soccorso e procedere alla messa in sicurezza delll'area. Il traffico tra Salionze e Valeggio è stato provvisoriamente devìato verso Ponti sul Mincio.