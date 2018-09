Auto contro un muro rischia di precipitare: cinque donne ferite portate in ospedale

Poco dopo le ore 15.30 di oggi, domenica 9 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marconi a Garda a causa di un incidente stradale. Secondo le prime informazioni disponibili, un’auto è andata a sbattere contro un muretto di cinta dopo la perdita del controllo da parte della conducente.

Il veicolo stava percorrendo la strada in discesa e, a seguito dello scontro, sono rimaste ferite tutte e cinque le donne che si trovavano a bordo. I pompieri, arrivati da Bardolino, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto, la quale ha divelto il muretto in pietra rischiando persino di finire nella strada sottostante, oltre che collaborato con il personale sanitario al soccorso delle persone coinvolte.

Le cinque donne rimaste ferite sono state stabilizzate dal personale del suem 118 e trasportate negli ospedali di Negrar, Peschiera e Villafranca. Sul posto è interventuta anche la polizia locale e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.