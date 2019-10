Auto esce di strada in Corso Milano e finisce contro un'impalcatura

Vigili del fuoco e polizia municipale di Verona sono intervenuti questa mattina, 20 ottobre, prima delle 7 in Corso Milano. All'altezza del numero civico 139, vicino all'incrocio con via Calderara, un'auto è finita fuori strada, apparentemente in modo autonomo, andando a sbattere contro un'impalcatura montata di fronte ad un edificio. Di lieve entità le ferite riportate da chi è rimasto coinvolto nell'incidente, mentre più complessa la situazione della viabilità, con Corso Milano che è rimasto chiuso al traffico da via Calderara verso il centro, in attesa dell'arrivo degli operai dell'azienda di costruzioni, i quali hanno dovuto riparare i danneggiamenti al ponteggio.