Auto si schianta contro un tir sulla A22: perde la vita un uomo di 53 anni

Drammatico incidente stradale sulla A22, intorno alle 16.30 circa di martedì: l'impatto tra auto e mezzo pesante ha avuto luogo al Km 185 nord nel territorio di Ala Avio, provincia di Trento.

Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura è andata a sbattere violentemente contro un mezzo pesante parcheggiato in piazzola di sosta: nell'urto ha perso la vita un uomo di 53 anni di Lazise che si trovava alla guida dell'automobile. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Bardolino con 2 mezzi e 7 uomini, i quali si spno messi al lavoro per sollevare il tir ed estrarre il corpo della persona rimasta incastrata tra le lamiere. Durante tutte le operazioni di soccorso l'autostrada in direzione nord è rimasta chiusa al traffico ed è stata riaperta alle 17.45 circa. Sul posto la Polizia Stradale, oltre a ausiliari della viabilità A22, il personale sanitario ed elicottero del SUEM giunto da Trento.