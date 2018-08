Due auto entrano in collisione, una si ribalta: feriti portati a borgo Trento

Sono cinque le persone coinvolte in un incidente avvenuto a Verona nel tardo pomeriggio di giovedì.

Due auto, intorno alle 18, sono entrate in collisione in via Vigasio, una dell quali si è anche ribaltata. La dinamica dell'incidente è al vagli dlle forze dell'ordine intervenute sul posto, mentre i feriti sono stati soccorsi da tre ambulanze del 118, che li hanno trasportati all'ospedale di borgo Trento in codice giallo.