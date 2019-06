Incidente sulla Transpolesana tra auto e camion: una persona ferita

Incidente stradale sulla Transpolesana nella tarda mattinata di lunedì.

Stando alle prime informazioni giunte, un'auto ed un mezzo pesante sarebbero entrati in collisione sulla Strada Statale 434 mentre procedevano in direzione Nord, poco dopo aver superato San Pietro di Morubio.

Sul posto si sono precipitato l'ambulanza e l'elicotteri del 118: una persona è rimasta ferita, ma al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni.