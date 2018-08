Ciclista travolto da un'auto sulla SR11 a Caldiero: giovane in prognosi riservata

I carabinieri della Stazione di Zevio, alle ore 13.00 circa odierne, venerdì 10 agosto, sono intervenuti a Caldiero, sulla Strada Regionale 11, dove si è verificato un sinistro stradale.

Stando alle prime informazioni disponibili, un’autovettura Renault Clio condotta da un cittadino italiano classe ‘99 e residente a Caldiero, per cause in corso di accertamento, ha investito un giovane marocchino classe ‘94.

Quest'ultimo stava percorrendo la Strada Regionale 11 sulla stessa carreggiata, a bordo di una bicicletta. La vittima è stata trasportata presso l’ospedale di Verona Borgo Trento e ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Il guidatore è risultato negativo all’alcol test.