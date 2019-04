Schianto fatale in A4: auto esce di strada all'altezza di Caldiero, morto un uomo

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella prima serata di oggi, venerdì 19 aprile, lungo l'autostrada A4 Milano-Venezia. Stando alle prime informazioni disponibili, quando erano circa le ore 19.15, una vettura è finita autonomamente fuori strada per cause in corso d'accertamento.

L'incidente è avvenuto all'altezza di Caldiero ed è costato la vita alla persona che si trovava a bordo dell'auto che ha finito con il ribaltarsi. Si tratta di un uomo, trovato morto dai soccorritori del 118 al loro arrivo. Inutili si sono infatti rivelati gli sforzi del personale del Suem, intervenuto con un'ambulanza e un elicottero. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell'area. A seguito dell'incidente non sono mancate ripercussioni al traffico in direzione Milano.