Uomo viene investito in città: portato in ospedale in condizioni critiche

Un anziano è stato portato all'ospedale di borgo Trento in condizioni critiche, dopo un incidente stradale avvenuto giovedì mattina

Standi alle prime informazioni acquisite, l'uomo di circa 80 anni sarebbe stato investito da un veicolo a Verona, poco prima delle ore 11, in via Rosa Morando, nel quartiere di borgo Venezia. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con automedica e ambulanza, che dopo aver prestato le prime cure lo ha condotto al Polo Confortini, mentre la Polizia municipale si sta occupando dei rilievi.

